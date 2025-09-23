بكين: قضية تايوان شأن صيني داخلي ولا نقبل أي تدخل خارجي

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدلي بتصريحات غير مسؤولة حول تايوان والقضايا البحرية.

وفي تصريحات للمتحدث بإسم الخارجية الصينية ؛ أعربت بكين عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لهذه التصريحات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وقضية تايوان شأن داخلي صيني بحت لا يقبل أي تدخل خارجي.

وتابع : أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان هو الأنشطة الانفصالية الساعية لـ"استقلال تايوان".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي لا يزال مستقراً بشكل عام

وختم المتحدث باسم الخارجية الصينية تصريحاته بالقول : لطالما دافعت الصين بحزم عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.