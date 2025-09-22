ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي

تسلمت القوات المسلحة الماليزيةعدداً من الطائرات المسيرة المخصصة للمراقبة من طوكيو، في إطار مساعدات أمنية تهدف إلى تعزيز قدرات كوالالمبور على مراقبة حدودها البحرية، وفق ما أعلنه مسؤولون من اليابان وماليزيا اليوم /الاثنين/.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج "المساعدة الأمنية الرسمية" الذي أطلقته اليابان عام 2023 لتزويد دول شريكة بمعدات دفاعية، حيث وصلت بالفعل عدة طائرات من أصل 14 طائرة يابانية الصنع إلى ماليزيا، على أن يتم نشرها في مناطق مطلة على بحر الصين الجنوبي.



وأكد السفير الياباني لدى ماليزيا نورييوكي شيكاتا خلال مراسم التسليم في وزارة الدفاع الماليزية أنه من "الضروري لليابان الإسهام في بيئة دولية سلمية ومستقرة وقابلة للتنبؤ تستند إلى سيادة القانون، من خلال تعزيز القدرات الأمنية والردعية للدول الشريكة".



من جانبه، قال وزير الدفاع الماليزي خالد نوردين إن بلاده ودول جنوب شرق آسيا الأخرى تواجه "تحديات" في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أن "تعزيز القدرات سيجعل المنطقة أكثر أمناً واستعداداً لمواجهة تلك التحديات".

