رئيس الإمارات ونائب رئيس الدولة يهنئان السعودية باليوم الوطني

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، عبر منصة «إكس» المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

وفق ما نشرت صحيفة الخليج الإماراتية، كتب الشيخ محمد :«بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية».

وأضاف : «العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار».

كما هنأ كذلك، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عبر منصة «إكس»: «نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة».

وأضاف : «تجمعنا الأخوّة والمحبة.. والفرحة بأيامهم المجيدة..».

وتابع : «نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها».