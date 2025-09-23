وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك لبحث تطورات الملف النووي

‏‎التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.



‏‎بحث الوزيران خلال اللقاء تطورات الملف النووي الإيراني، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.