أخبار العالم

الأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعمق فجوة سوء التغذية وتقديم العلاج

أطفال غزة يعانون من الجوع
أ ش أ

 أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعمق فجوة سوء التغذية وتقديم العلاج لمئات الأطفال والكشف عن حالات جديدة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل أسفر عن إغلاق ما يقرب من نصف مراكز العلاج في قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعلنت "أوتشا" نقلاً عن وزارة الصحة في غزة عن وفاة 162 شخصا، بينهم 32 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية منذ تأكيد المجاعة في المحافظة في 22 أغسطس. وفي ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع والنقص الحاد في الرعاية الطبية، دعا "أوتشا" سكان غزة إلى التبرع بالدم.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، "وألا يكونوا هدفا أبدا ... أو يستخدموا أبدا كدرع للعمليات العسكرية".

وأشار دوجاريك إلى أنه في هذه الظروف، يفرض العدد المتزايد من الأشخاص الذين ينتقلون جنوبا في القطاع ضغطا متزايدا على الخدمات المتاحة في خان يونس ودير البلح، اللتين تشهدان "ظروفا مزرية". 

ووصف المشهد قائلا: "يقول شركاؤنا إن الناس محشورون في خيام على طول الشاطئ، ومحشورون في المدارس والملاجئ، وينامون في العراء على أنقاض المباني والمنازل المدمرة. ورغم أن منظمات الإغاثة مثقلة بالمهام، فإننا نواصل خدمة المحتاجين قدر الإمكان".
 

الأمم المتحدة أوتشا غزة

