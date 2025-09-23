قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. ويشجب حرب غزة
أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وذلك عقب انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.


وأعرب سناشيز، وهو أحد أوائل القادة الأوروبيين الذين اعترفوا بدولة فلسطين في مايو 2024، عن ترحيبه بانضمام دول رئيسية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا إلى هذا الموقف، حسبما نقلت صحيفة البايس الإسبانية. 


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس /الاثنين/ رسميا هذا الاعتراف في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن "اعتراف فرنسا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يقلل بأي شكل من حقوق الشعب الإسرائيلي، الذي تدعمه فرنسا منذ البداية وتلتزم بدعم حقوقه". كما أعربت كل من موناكو ومالطا ولوكسمبورج عن دعمها لهذا الموقف.


واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن هذا الإجراء، الذي تم في مقر الأمم المتحدة، يجب أن يليه إجراء آخر هو: منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تدعمها 156 دولة من أصل 193 دولة عضوة، بينما تعتبر الولايات المتحدة من أبرز الدول المعارضة... وقال سانشيز إن هذه العملية "يجب إكمالها في أسرع وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية المطاف، بل هو البداية".


ولفتت الصحيفة إلى أن سانشيز استخدم لغة حازمة في انتقاده لأعمال إسرائيل في غزة. وقال إنه "تتم إبادة الشعب الفلسطيني"، وهو ما يثير الانتقادات الحادة لإسرائيل من الدول الأربعين التي شاركت في قمة حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية.


وأضاف: "باسم العقل وباسم القانون الدولي الذي يمثل رمزا له في هذا المكان، وبما أننا نؤمن بالكرامة الإنسانية، يجب علينا وقف هذا القتل الجماعي الآن.. فالقصف مستمر والمجاعة تقتل النساء والأطفال..نعم، إننا اليوم نخطو خطوة مهمة للغاية بدعوتنا في هذا المؤتمر إلى حل الدولتين، ولكن دعونا نكون واضحين: لا يمكن أن يكون هناك حل ما دامت جماعة من سكان إحدى الدولتين تتعرض لعمليات إبادة جماعية".


وتحظى فلسطين حاليا باعتراف حوالي 75% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية تنفيذ حل الدولتين في نيويورك المملكة العربية السعودية

