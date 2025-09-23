أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسبانيا فتحت تحقيقًا رسميًا ضد جرائم إسرائيل في غزة، بهدف إثبات أن هذه الجرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحقيق الإسباني يستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، ويفتح الباب أمام التعاون المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن هذا الملف مهم جدًا لملاحقة إسرائيل ومجرمي الحرب، مشددًا على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب مثل بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الخطوة تتيح لدول العالم الانضمام أو مساعدة إسبانيا في تطبيق عقوبات على الطيران.

وأوضح أن العالم الإسلامي المكوَّن من 57 دولة لو اجتمع وأغلق مجاله الجوي في وجه إسرائيل، سيكون لذلك تأثير كبير.

وأشار إلى أن 160 دولة اعترفت بفلسطين، ولو أقدمت على إغلاق مجالها الجوي، فإن التأثير سيكون بالغًا على إسرائيل.