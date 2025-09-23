قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
توك شو

أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسبانيا فتحت تحقيقًا رسميًا ضد جرائم إسرائيل في غزة، بهدف إثبات أن هذه الجرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحقيق الإسباني يستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، ويفتح الباب أمام التعاون المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن هذا الملف مهم جدًا لملاحقة إسرائيل ومجرمي الحرب، مشددًا على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب مثل بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الخطوة تتيح لدول العالم الانضمام أو مساعدة إسبانيا في تطبيق عقوبات على الطيران.

وأوضح أن العالم الإسلامي المكوَّن من 57 دولة لو اجتمع وأغلق مجاله الجوي في وجه إسرائيل، سيكون لذلك تأثير كبير.

وأشار إلى أن 160 دولة اعترفت بفلسطين، ولو أقدمت على إغلاق مجالها الجوي، فإن التأثير سيكون بالغًا على إسرائيل.

أحمد موسى إسبانيا اسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد