تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انطلق منذ قليل حفل الفنانة أنغام على مسرح البرت هول في لندن ، ويعتبر هو اول حفل لها بعد الشفاء بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

حفل انغام فى لندن

وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.



‏‎ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً.



‏‎يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.



‏‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية