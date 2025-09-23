قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
بالصور

تقى الجيزاوي

انطلق منذ قليل حفل الفنانة أنغام على مسرح البرت هول في لندن ، ويعتبر هو اول حفل لها بعد الشفاء بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

حفل انغام فى لندن

وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.


‏‎ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً. 


‏‎يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 


‏‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية

