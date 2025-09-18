قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إذاعة حفل أنغام في لندن على هذه القناة.. أسعار التذاكر

انغام
انغام
أحمد البهى

تستعد قناة mbc مصر، لنقل حفل الفنانة أنغام، والمقرر ان يقام الاسبوع القادم، بلندن .  

المايسترو هاني فرحات سيقود الأوركسترا في حفل الفنانة أنغام بقاعة رويال ألبرت بلندن الأسبوع المقبل.


وانتهت أنغام وفرقتها من الاستعدادات والبروفات النهائية لحفل قاعة رويال ألبرت المنتظر في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.


يقام حفل أنغام  يوم 23 سبتمبر، وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.


ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في تمام السابعة والنصف مساءً بحسب جدول قاعة رويال الملكية في لندن.


‏‎واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.


‏‎ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً. 


‏‎يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 


‏‎كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية

أنغام حفل أنغام هاني فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص

محافظ الغربية

قلعة الغزل والنسيج.. منسوجات المحلة الكبرى تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو

الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك إسبانيا

أستاذ قانون دولي: إسبانيا تبعث برسالة سياسية قوية بدعم مصر ورفض مساندة إسرائيل

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد