مخرج ما تراه ليس كما يبدو: تعرضا لإرهاق ذهني بسبب تصوير حكايتي بتوقيت 2028 وهند| خاص

كشف المخرج خالد سعيد عن مدى الصعوبات التى واجهها أثناء تصوير حكايتي “بتوقيت 2028” و"هند" مؤكدا أن هذا الأمر كان متعبا له.

وقال خالد سعيد فى تصريح خاص لصدى البلد : كان مرهقًا جدًا ذهنيًا، ولكن كان لا بد من التعامل مع الأمر، الحكايتان مهمتان بالنسبة لي، وأردت أن أقدم نفسي للجمهور من خلالهما، والحمد لله، ساعدني كريم أبو ذكري كثيرًا في ترتيب الأمور، إذ أنهيت تصوير حكاية ثم بدأت الأخرى، فكان ذهني أكثر صفاءً.

هند عبد الله تكشف تفاصيل حكايتها

كشفت الكاتبة هند عبد الله، مؤلفة حكاية "هند" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" ، أن الحكاية مستوحاة من وقائع حقيقية ترتبط بجزء شخصي من حياتها، مؤكدة أنها مرّت بنفس تجربة الطلاق الغيابي التي جسدتها بطلة العمل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن هدفها الأساسي كان مناقشة هذه القضية التي تواجهها نساء كثيرات في المجتمع، موضحة أن القانون يلزم الزوج بإبلاغ زوجته بالطلاق، لكن هناك من يستغل هذا الأمر بشكل خاطئ، وهو ما حاولت إبرازه في القصة.

وأضافت أن ما أسعدها هو التفاعل الكبير من الجمهور، الذي تبنّى قضية البطلة وتعاطف معها وكأنها تجربة شخصية لكل مشاهد، معتبرة أن ذلك دليل على وصول الرسالة بوضوح.

كما أكدت المؤلفة هند عبد الله، كاتبة حكاية "هند" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، أن تجربتها الشخصية مع زواجها من شخص نرجسي ألهمتها لتقديم هذه الشخصية في مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، مشيرة إلى أنها حرصت على أن يكون الطرح واقعيا وعلميا.

وأوضحت عبد الله خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنها استعانت باستشارات نفسية خلال كتابة الحلقات، للتأكد من دقة تجسيد اضطراب النرجسية، قائلة: "حرصت على أن يعكس كل رد فعل عرضا من أعراض هذا الاضطراب، والحمد لله تواصلنا مع أطباء نفسيين أكدوا صحة المعالجة الدرامية".

ولفتت إلى أن النرجسية لا تقتصر على الرجال فقط، بل قد تكون في النساء أيضًا، لكن السياق الدرامي للقصة ركز على النموذج الذكوري.

وأشارت إلى أن شخصية "هند" أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، لأن مجتمعاتنا غالبًا ما تميل إلى لوم الضحية بدافع ثقافة اجتماعية متوارثة، وليس بالضرورة من باب القسوة.