أمير كرارة يكشف تفاصيل حياته الفنية مع "صاحبة السعادة".. الأحد المقبل

يحل النجم أمير كرارة ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة الكبيرة إسعاد يونس في سهرة مميزة على قناة "dmc" يوم الأحد المقبل.

وخلال اللقاء يكشف أمير كرارة عن محطات مهمة في مشواره الفني وكواليس أبرز أعماله الدرامية والسينمائية التي جعلته واحدًا من أهم نجوم الصف الأول في مصر والعالم العربي.

كما يتحدث عن بداياته وأسرار شخصيته أمام الكاميرا وخلفها إلى جانب لحظات إنسانية خاصة في حياته العائلية.

أمير كرارة يشارك فيلم الشاطر

ويقدم الفنان أمير كرارة من خلال فيلم “الشاطر” مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح"، الذي يجسده الفنان مصطفى غريب، ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن كوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.