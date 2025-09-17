في ذكرى رحيله الثانية.. أشرف مصيلحي تزوج من مخرجة مشهورة وهذه أبرز محطاته الفنية

تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان الراحل أشرف مصيلحي ، والذى تألق في أعمال درامية مختلفة عما قدمه خلال السنوات الماضية، بعدما قضى فترة طويلة في تقديم دور الضابط.

بداية أشرف مصيلحي الفنية

تخرج من معهد السينما قسم إخراج، لم يوافق المخرج يوسف شاهين على أشرف مصيلحي، في أول مره ذهب إليه ليعرض عليه موهبته التمثيلية، لم يكن لديه خيارًا سوى العمل فنيًا فهو يشغل حالياً منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاتة عام 2001، ثم كان فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، أول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلم «رانديفو» عام 2001 و«سحر العيون» عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي «تيتو» و«خالتي فرنسا»، فيديو كليب (لو) للفنان محمد فؤاد.

أبرز أعمال أشرف مصيلحي السينمائية

ومن أبرز أعماله السينمائية، فيلم “خانة إليك”، فيلم ” 31/12″، فيلم”هو فيه كده”، فيلم ” جوه اللعبة”، فيلم ” متعب وشادية”، فيلم ” السفاح”، فيلم ” أزمة شرف”، فيلم ” شارع 18″، فيلم ” الجزيرة”، فيلم ” العيال هربت”، فيلم ” الرهينة”، فيلم ” وش إجرام”، فيلم ” الحياة منتهى اللذة”، فيلم” سيد العاطفي”، فيلم ” تيتو”، فيلم ” خالتي فرنسا”، فيلم” أول مرة تحب يا قلبي”، فيلم ” سحر العيون”، فيلم ” رانديفو”، فيلم ” جواز بقرار جمهوري”، فيلم” أسرار البنات “، فيلم ” بونو بونو”، فيلم ” الأبواب المغلقة”.

أبرز أعمال أشرف مصيلحي التلفزيونية

وشارك أشرف مصيلحي فى عدد من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل” عيون القلب”، مسلسل” قشطة وعسل”، مسلسل” نقطة ضعف”، مسلسل” بفعل فاعل”، مسلسل” نابليون والمحروسة”، مسلسل” أخت تريز”، مسلسل” ابن موت”، مسلسل” نونة المأذونة “، مسلسل ” الهاربة 2″، مسلسل ” سمارة"، ومسلسل “وادي الملوك”، مسلسل ” بالشمع الأحمر”، مسلسل “بيت العيلة 2″، مسلسل ” الرحايا حجر القلوب”، مسلسل “الباطنية”، مسلسل ” تاجر السعادة”، مسلسل ” في إيد أمينة”، مسلسل ” قضية رأي عام”، مسلسل ” عشتار”، مسلسل “التغريبة الفلسطينية”، مسلسل “فريسكا”، مسلسل ” الصياد”، مسلسل “كلبش 3”.

حياته الشخصية

أشرف مصيلحي كان متزوجا من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج المصري الراحل حسن الصيفي والممثلة المصرية المُعتزلة زهرة العلا.