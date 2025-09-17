قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
فن وثقافة

عيد أبو الحمد يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية

عيد أبو الحمد
عيد أبو الحمد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان عيد أبو الحمد عن تطورات حالته الصحية التى تعرض لها خلال الساعات الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى حيث يعانى من أزمة قلبية. 

وقال الفنان عيد أبو الحمد في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن حالته الصحية بدأت تستقر بفضل رعاية دكتور القلب جمال شعبان، موجهًا له الشكر على إسعافه اللازم وإمداده بجهاز تنظيم ضربات القلب، وأنه أنقذ حياته بعد مرور أكثر من 26 ساعة على تواجده بأحد المستشفيات دون جدوى.

وكان تعرض عيد أبو الحمد من قبل الى أزمة صحية وطمأن متابعيه على حالته الصحية، معربًا عن سعادته بتواصل العديد من جمهوره للاطمئنان عليه.

عيد أبو الحمد يكشف عن أزمته الصحية 

وشارك عيد أبو الحمد متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: أولًا الشفاء من عند الله، ليس الشفاء بالدواء ولكن الشفاء بالدعاء، أشكر 1400 إنسان محترم وإنسانة محترمة، سألوا عليا.

وأضاف: شكرًا للي كلموني تليفونيًا، خاصة الدكتور أشرف زكي، ومنير مكرم ابن خالتي، وأيمن عزب، وعفاف رشاد، ومنال سلامة، شكرًا لكم جميعًا.

يذكر أن عيد أبو الحمد، شارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتناول العمل في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبد العزيز، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

