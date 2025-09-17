عيد أبو الحمد يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية

كشف الفنان عيد أبو الحمد عن تطورات حالته الصحية التى تعرض لها خلال الساعات الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى حيث يعانى من أزمة قلبية.

وقال الفنان عيد أبو الحمد في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن حالته الصحية بدأت تستقر بفضل رعاية دكتور القلب جمال شعبان، موجهًا له الشكر على إسعافه اللازم وإمداده بجهاز تنظيم ضربات القلب، وأنه أنقذ حياته بعد مرور أكثر من 26 ساعة على تواجده بأحد المستشفيات دون جدوى.

وكان تعرض عيد أبو الحمد من قبل الى أزمة صحية وطمأن متابعيه على حالته الصحية، معربًا عن سعادته بتواصل العديد من جمهوره للاطمئنان عليه.

عيد أبو الحمد يكشف عن أزمته الصحية

وشارك عيد أبو الحمد متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: أولًا الشفاء من عند الله، ليس الشفاء بالدواء ولكن الشفاء بالدعاء، أشكر 1400 إنسان محترم وإنسانة محترمة، سألوا عليا.

وأضاف: شكرًا للي كلموني تليفونيًا، خاصة الدكتور أشرف زكي، ومنير مكرم ابن خالتي، وأيمن عزب، وعفاف رشاد، ومنال سلامة، شكرًا لكم جميعًا.

يذكر أن عيد أبو الحمد، شارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتناول العمل في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبد العزيز، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، والعمل من إخراج بيتر ميمي.