سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة له بالذكاء الاصطناعي، من فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وعلق فتحي عبد الوهاب مازحًا عبر فيسبوك: “يا ما كلنا سوا ولعبنا سوا.. بالأمارة لما كنت بعيط لما أمي ماتت”.

وتابع: “حتى في الـAI برضو مش عايز يعترف بسمير سبوت ومقلق منه”.

فتحي عبد الوهاب

وانطلق تصوير مسلسل "بطل العالم" من بطولة عصام عمر وچيهان الشماشرجي، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبد الوهاب.

ويشارك في مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم منهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد.

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات يجسّد عصام عمر من خلاله شخصية صلاح، ملاكم سابق يمرّ بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي. يجمعه القدر بدنيا، التي تجسدها جيهان الشماشيرجي، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.