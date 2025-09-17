قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم
موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك
جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر
فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر
سارة عبد الله

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة له بالذكاء الاصطناعي، من فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وعلق فتحي عبد الوهاب مازحًا عبر فيسبوك: “يا ما كلنا سوا ولعبنا سوا.. بالأمارة لما كنت بعيط لما أمي ماتت”.

وتابع: “حتى في الـAI برضو مش عايز يعترف بسمير سبوت ومقلق منه”.

فتحي عبد الوهاب

وانطلق تصوير مسلسل  "بطل العالم" من بطولة عصام عمر وچيهان الشماشرجي، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبد الوهاب.

ويشارك في مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم منهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد. 

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات يجسّد عصام عمر من خلاله شخصية صلاح، ملاكم سابق يمرّ بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي. يجمعه القدر بدنيا، التي تجسدها جيهان الشماشيرجي، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

فتحي عبد الوهاب الذكاء الصناعي فيلم “بحبك وأنا كمان”

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

سوار الملك بسوسنس الأول

لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

الدكتور السيد بلاط

الجامع الأزهر: الكسب الحلال والزكاة سبيل لتزكية النفس والمال

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

