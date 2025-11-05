مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين

ارتفع عدد ضحايا إعصار تينو إلى 66 قتيلًا، وفقًا لما أعلنه المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC) اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة في رسالة إلى الصحفيين أن 49 من بين الوفيات المبلغ عنها كانت في سيبو، معظمها بسبب الحطام المتساقط والانهيارات الأرضية والفيضانات.

وفي الوقت نفسه، لقي ستة من أفراد القوات الجوية الفلبينية - طياران وأربعة من أفراد الطاقم الجوي - حتفهم عندما تحطمت مروحية سوبر هيوي التي كانوا يستقلونها في أغوسان ديل سور بعد ظهر يوم الثلاثاء.

إلى جانب الوفيات المُبلّغ عنها، أفاد المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والطوارئ أيضًا بأن 13 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين في سيبو، إلى جانب 13 آخرين في لا كاستيلا، نيجروس أوكسيدنتال.

ضرب إعصار تينو، وهو الإعصار العشرون الذي تشهده البلاد هذا العام، جزءًا كبيرًا من جزر فيساياس وبعض المناطق في مينداناو وجنوب لوزون، مُخلّفًا دمارًا واسع النطاق.

ومن المتوقع أن يغادر الإعصار منطقة مسؤولية الفلبين (PAR) بحلول ليلة الأربعاء أو صباح الخميس الباكر، وفقًا للنشرة الصادرة عن إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية يوم الأربعاء.