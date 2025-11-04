قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
وزير المالية: إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة
تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس
هل يجوز إهداء ثواب العبادة للغير؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم ويوصي بدعاء مأثور
مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة
أحمد موسى: ما فعلته مصر بالمتحف الكبير غير موجود في أوروبا بشهادة السائحين
بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الداخلية تكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها وعدم تحرّك قسم الشرطة ببني سويف
كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي
أحمد موسى: عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشافها قبل 103 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تفسيرًا حول التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس على البلاد، خلال هذه الفترة، حيث قالت هيئة الأرصاد، إن فصل الخريف هو فصل التغيرات الحادة والسريعة.

تقلبات حادة وسريعة

قالت إنه فصل إنتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر ، لذلك نجد فى بعض الأحيان يتخلل فصل الخريف موجات حارة وفى أحيان أخرى يتخلله موجات ماطرة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا ما شهدناه اليوم وأمس حيث كانت الأجواء أمس أجواء ماطرة مصحوبة بغطاء سحابى كثيف وضربات من البرق والرعد على بعض المناطق، ولكن سرعان ما تغير الوضع اليوم لأجواء حارة شمالاً شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سماء صافية .

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية وعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وأيضاً متابعة النشرات اليومية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا الأربعاء، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.

يظل التحذير من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض لطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

عن درجات الحرارة غدا ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20 درجة. 
جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 21 درجة.
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.

أما عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الطقس غدا، تكون هناك فرص ضعيفة جدا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري، وتكون الفرص متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

التقلبات الجوية الخريف هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

الرئيس القبرصي يدعو إلى إنشاء منظمة أمنية للشرق الأوسط على غرار الناتو

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

الولايات المتحدة تعلن تخفيف بعض عقوباتها على بيلاروسيا

الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر

وزير بريطاني يؤكد دعم بلاده للإصلاح والاستقرار والأمن في لبنان

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد