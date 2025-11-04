تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تفسيرًا حول التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس على البلاد، خلال هذه الفترة، حيث قالت هيئة الأرصاد، إن فصل الخريف هو فصل التغيرات الحادة والسريعة.

تقلبات حادة وسريعة

قالت إنه فصل إنتقالى ينقلنا من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر ، لذلك نجد فى بعض الأحيان يتخلل فصل الخريف موجات حارة وفى أحيان أخرى يتخلله موجات ماطرة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا ما شهدناه اليوم وأمس حيث كانت الأجواء أمس أجواء ماطرة مصحوبة بغطاء سحابى كثيف وضربات من البرق والرعد على بعض المناطق، ولكن سرعان ما تغير الوضع اليوم لأجواء حارة شمالاً شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سماء صافية .

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الخريفية وعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وأيضاً متابعة النشرات اليومية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا الأربعاء، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.

يظل التحذير من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض لطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

عن درجات الحرارة غدا ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.

أما عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الطقس غدا، تكون هناك فرص ضعيفة جدا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري، وتكون الفرص متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.