قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله
أمير طعيمة مع جيهان عبدالله
تقى الجيزاوي

استضافت جيهان عبد الله، الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، عبر برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف.إم»، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بطرح أغنية «شبه دماغي» مع الفنان سعد لمجرد، بالتعاون مع شركة «نجوم ريكوردز».

وعبّر الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة عن سعادته بالتعاون مع «نجوم ريكوردز» في أغنية «شبه دماغي» مع سعد لمجرد، قائلًا: «أتشرف أن يكون أول طرح للأغنية من خلال (نجوم إف.إم)، وشرف لي التعاون مع (نجوم ريكوردز)، وأكون مطمئنًا عندما تكون الأغنية من خلالكم».

وأضاف أن التعاون مع سعد لمجرد دائمًا ما يكون مميزًا، مشيرًا إلى أن سعد فنان قريب من الناس ويمتلك حضورًا وكاريزما عالية، مضيفًا: «(شبه دماغي) هو التعاون الرابع بيني وبينه، وأكون مرتاحًا في التعاون معه لأنه يستمع لكل الآراء، وهو فنان ذكي وشاطر».

وأوضح أن سعد لمجرد يمتلك جماهيرية كبيرة، مؤكدًا: «سعد هو الفنان العربي الوحيد الذي يمتلك مليار مشاهدة على يوتيوب».

كواليس «شبه دماغي»
وكشف أمير طعيمة عن كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، قائلًا: «فكرة الكليب بدأت بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، واستغرق الأمر شهرين، وكثير من الفنانين قدموا أعمالًا غنائية بنفس التقنية، لذا اقترح سعد لمجرد عليّ تصوير الأغنية في الساحل الشمالي بمصر، خلال وجوده لإحياء حفل غنائي».

وتابع: «تحدثت مع المخرج شادي قاسم الذي بذل مجهودًا كبيرًا سواء في النسخة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو النسخة المصوَّرة، كما تحدثت مع الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة لأنها ستكون إضافة، وقد رحّبت لأنها من جمهور الفنان المغربي، وأتمنى أن يلقى الفيديو كليب إعجاب المشاهدين».

التعاون مع إليسا
وتطرّق الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة إلى الحديث عن التعاون السابق مع لمجرد وإليسا في أغنية «من أول دقيقة»، قائلًا: «أعلى أغنية مشاهدة من كل أعمالي الفنية على يوتيوب هي (من أول دقيقة)، بينما جاءت أغنية «عدى الكلام» ضمن أكثر خمس أعمال مشاهدة».

وأضاف: «كواليس الأغنية بدأت مع الفنانة إليسا عندما قابلت سعد في فرنسا، وتحمست لفكرة وجود عمل غنائي معه، فتواصلت معي، وعملت على الفكرة، والحمد لله هي أعلى أغنية كلاسيك مشاهدة على يوتيوب».

وأوضح: «الأغنية من ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وهذه التوليفة كانت مهمة لأن سعد لمجرد له جمهوره، وإليسا لها جمهورها».

عمرو دياب
كما تحدث الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة عن أحدث تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية «حبيبتي ملاك»، موضحًا: «عمرو تواصل معي وعرض عليّ لحنين، وكان مستعجلًا على أغنية معينة، ولم أكن قد قدمت لعمرو دياب عملًا كلاسيكيًا من قبل، فانتهيت من (حبيبتي ملاك) بسرعة لأنني كنت حابب أن أقدمها له، وكان سعيدًا جدًا بها لأنها أغنية مختلفة».

وأضاف: «أكون سعيدًا عند التعاون مع عمرو دياب لأنه عِشرة عمر، وتعاوني معه ممتد منذ أكثر من 26 عامًا».

أنغام
واختتم طعيمة حديثه مطمئنًا الجمهور على صحة الفنانة أنغام بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا، قائلًا: «الحمد لله صحتها جيدة وأطمئن جمهورها، لقد كان الأمر صعبًا، ونشكر كل الناس على دعائهم لها».

امير طعيمة جيهان عبدالله سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور ينظم منتدى التجارة والاستثمار بين مصر وماليزيا

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية: نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد