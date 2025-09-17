التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

استضافت جيهان عبد الله، الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، عبر برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف.إم»، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بطرح أغنية «شبه دماغي» مع الفنان سعد لمجرد، بالتعاون مع شركة «نجوم ريكوردز».

وعبّر الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة عن سعادته بالتعاون مع «نجوم ريكوردز» في أغنية «شبه دماغي» مع سعد لمجرد، قائلًا: «أتشرف أن يكون أول طرح للأغنية من خلال (نجوم إف.إم)، وشرف لي التعاون مع (نجوم ريكوردز)، وأكون مطمئنًا عندما تكون الأغنية من خلالكم».

وأضاف أن التعاون مع سعد لمجرد دائمًا ما يكون مميزًا، مشيرًا إلى أن سعد فنان قريب من الناس ويمتلك حضورًا وكاريزما عالية، مضيفًا: «(شبه دماغي) هو التعاون الرابع بيني وبينه، وأكون مرتاحًا في التعاون معه لأنه يستمع لكل الآراء، وهو فنان ذكي وشاطر».

وأوضح أن سعد لمجرد يمتلك جماهيرية كبيرة، مؤكدًا: «سعد هو الفنان العربي الوحيد الذي يمتلك مليار مشاهدة على يوتيوب».

كواليس «شبه دماغي»

وكشف أمير طعيمة عن كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، قائلًا: «فكرة الكليب بدأت بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، واستغرق الأمر شهرين، وكثير من الفنانين قدموا أعمالًا غنائية بنفس التقنية، لذا اقترح سعد لمجرد عليّ تصوير الأغنية في الساحل الشمالي بمصر، خلال وجوده لإحياء حفل غنائي».

وتابع: «تحدثت مع المخرج شادي قاسم الذي بذل مجهودًا كبيرًا سواء في النسخة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو النسخة المصوَّرة، كما تحدثت مع الفنانة يسرا الجديدي للمشاركة لأنها ستكون إضافة، وقد رحّبت لأنها من جمهور الفنان المغربي، وأتمنى أن يلقى الفيديو كليب إعجاب المشاهدين».

التعاون مع إليسا

وتطرّق الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة إلى الحديث عن التعاون السابق مع لمجرد وإليسا في أغنية «من أول دقيقة»، قائلًا: «أعلى أغنية مشاهدة من كل أعمالي الفنية على يوتيوب هي (من أول دقيقة)، بينما جاءت أغنية «عدى الكلام» ضمن أكثر خمس أعمال مشاهدة».

وأضاف: «كواليس الأغنية بدأت مع الفنانة إليسا عندما قابلت سعد في فرنسا، وتحمست لفكرة وجود عمل غنائي معه، فتواصلت معي، وعملت على الفكرة، والحمد لله هي أعلى أغنية كلاسيك مشاهدة على يوتيوب».

وأوضح: «الأغنية من ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وهذه التوليفة كانت مهمة لأن سعد لمجرد له جمهوره، وإليسا لها جمهورها».

عمرو دياب

كما تحدث الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة عن أحدث تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية «حبيبتي ملاك»، موضحًا: «عمرو تواصل معي وعرض عليّ لحنين، وكان مستعجلًا على أغنية معينة، ولم أكن قد قدمت لعمرو دياب عملًا كلاسيكيًا من قبل، فانتهيت من (حبيبتي ملاك) بسرعة لأنني كنت حابب أن أقدمها له، وكان سعيدًا جدًا بها لأنها أغنية مختلفة».

وأضاف: «أكون سعيدًا عند التعاون مع عمرو دياب لأنه عِشرة عمر، وتعاوني معه ممتد منذ أكثر من 26 عامًا».

أنغام

واختتم طعيمة حديثه مطمئنًا الجمهور على صحة الفنانة أنغام بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا، قائلًا: «الحمد لله صحتها جيدة وأطمئن جمهورها، لقد كان الأمر صعبًا، ونشكر كل الناس على دعائهم لها».