فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، إقامة حفل فني، نظمته مساء أمس الإثنين، الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصري للموسيقى. بالتنسيق مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.


بدأت فعاليات الحفل بعزف للنشيد الوطني، فيما استمع الحضور لكلمة الموسيقار عمر خيرت، والتي ألقاها وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، استعرض خلالها أبرز الأسماء اللامعة في تاريخ مصر الموسيقي والفني في التلحين، والغناء، والموسيقى التصويرية، والتأليف الموسيقي، ومن بينهم: سيد درويش، والقصبجي، وزكريا أحمد، والسنباطي، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لافتا إلى أن هذا اليوم هو رسالة بأن مصر ستظل دوما أرض الإبداع ومركز الإشعاع الفني.


هذا وقد شهد الحفل عرضا فنيا لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، قدم خلاله أعضاء الفرقة، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، ميدلي لأعمال فنان الشعب سيد دروبش، ومن بينها: زوروني كل سنة مره، طلعت يا محلى نورها، أهو ده اللي صار، يا ملتقى الصحبة، وسالمة يا سلامة، بجانب باقة منوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل، بجانب عدد من المقطوعات الموسيقية، ومنها: سواح، ألف ليلة وليلة، زي العسل، دارت الأيام، رمش عينه، ابعتلي جواب، مبيسألش عليا أبدا، ليلة امبارح، وعلى بابي واقف قمرين.


يذكر أن الحفل الفني نفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية وذلك ضمن برنامج قصور الثقافة للاحتفال باليوم المصري للموسيقى، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

