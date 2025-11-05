قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطّم طائرة شحن أمريكية إلى 18 قتيلاً ومصابًا
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة
دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، بعنوان “تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية”، ويستمر يومى 5 ، و6 نوفمبر الجارى ، بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة التمريض والرعاية الصحية من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الصحية والمراكز البحثية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض يناقش  أحدث الاتجاهات العلمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، و الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الخدمات التمريضية وتحقيق التميز المهني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن  الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التعليم الصحي والطبي بما يواكب ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبما يتسق مع استراتجيتها للذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في أكتوبر 2024.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص كلية التمريض علي تحديث مناهجها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة علي أعلي مستوي لخدمة منظومة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، والعمل علي تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية وخدمة الإنسان، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة علي تقديم أوجه الدعم الكامل لكافة كليات القطاع الصحي من أجل تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتطبيقات العملية، من خلال الشراكات المحلية والدولية.


ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض :إن المؤتمر يأتي في إطار التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، ويتضمن مجموعة من الجلسات العلمية التي تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية التمريضية، مضيفًة أن المؤتمر يمثل  منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التمريض في ظل التطور التكنولوجي المتسارع ويناقش  آليات دمج التقنيات الذكية في الممارسات التمريضية بما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمة والرعاية.

وأضافت عميدة كلية التمريض،  أن جلسات المؤتمر ستتناول موضوعات متعددة تشمل التعليم التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الرقمية في متابعة المرضى، والابتكار في الإدارة الصحية والبحث العلمي، إلى جانب ورش عمل تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الكوادر التمريضية لمواكبة التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًة أن  مهنة التمريض تمثل محورًا أساسيًا في منظومة الصحة الوطنية وركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي كلية التمريض بجامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

آمال ماهر

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

ترشيحاتنا

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

بالصور

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد