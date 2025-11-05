قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
أخبار العالم

أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين

صورة تعبيرية عن الاغلاق الحكومي
صورة تعبيرية عن الاغلاق الحكومي
القسم الخارجي

دخلت الولايات المتحدة يومها السادس والثلاثين من الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخها، وسط استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قانون تمويل الحكومة الفيدرالية.

ويفوق هذا الإغلاق الرقم القياسي السابق البالغ 35 يوماً، والذي وقع في أواخر عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حين تعطل التمويل بسبب تمسكه بتضمين موازنة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

أما هذه المرة، فقد بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر، بعد أن رفض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون التصويت على مشروع التمويل ما لم يتضمن تمديد الإعفاءات الضريبية التي أقرت في عهد جو بايدن لتخفيض تكاليف التأمين الصحي عبر نظام "أوباما كير"، والتي يتوقع أن تنتهي بنهاية عام 2025، ما قد يحرم عشرات الملايين من الأمريكيين من التغطية الصحية.

ورغم تمرير مجلس النواب الجمهوري لمشروع القانون في سبتمبر بموافقة ديمقراطي واحد فقط، أبقى رئيس المجلس الجلسات معطلة منذ ذلك الحين، ما نقل الثقل التشريعي إلى مجلس الشيوخ، حيث فشل زعيم الأغلبية في تمرير المشروع بعد 14 تصويتاً لم يحقق فيها دعم الديمقراطيين.

وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 14 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة إذا استمر الجمود السياسي لأسابيع أخرى.

الإغلاق الحكومي أمريكا ترامب

