حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح

ألقت السلطات التايلاندية القبض على الإسرائيلي أوشير فاري (22 عامًا) في جزيرة كوه ساموي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار الجزيرة الدولي، وذلك بناءً على طلب من السلطات الإسرائيلية التي تلاحقه بتهمة السطو المسلح.

ووفقًا لتقارير محلية، يعد فاري مجرمًا معتادًا وله سجل حافل بجرائم العنف وتجارة المخدرات في إسرائيل. وقد تم نقله إلى مركز الشرطة لاستجوابه، بينما تستعد الشرطة التايلاندية لنقله إلى بانكوك تمهيدًا لترحيله إلى تل أبيب، مع فرض حظر دائم على دخوله تايلاند مستقبلًا.

وتشير التحقيقات إلى أن فاري تورط في عملية سطو على منزل إسرائيلي برفقة شخصين آخرين، حيث قاموا بتهديد صاحب المنزل بسلاح ناري وسرقة مجوهرات وجواز سفر وجهاز كمبيوتر محمول. وتتبع المحققون الإسرائيليون إشارة الحاسوب المسروق، ما قادهم إلى كوه ساموي، ليتم توقيفه بعد أيام قليلة أثناء محاولته الصعود إلى الطائرة.

وقالت شرطة الهجرة في سورات ثاني إن السفارة الإسرائيلية في بانكوك زودت السلطات التايلاندية بـ معلومات دقيقة وأدلة قوية ساعدت في عملية التوقيف.