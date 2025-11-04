ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، الإثنين، ثلاث حوادث مأساوية متفرقة في مراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة سيدة، إثر صعقهم بالبرق أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية.





كما تسبب البرق في نفوق دابة بإحدى القرى. وتم نقل الجثامين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي وكفر الدوار العام وإيتاي البارود المركزي، بينما نُقلت المصابة إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج.





وقد تم تحرير محاضر بالوقائع الثلاث، وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لمعرفة الملابسات الكاملة للحوادث التي وقعت بالتزامن مع موجة من الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.