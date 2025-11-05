وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر ترفض أي محاولة لتقسيم السودان.

وأشار خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر إلى أن الوضع في السودان يتدهور بشكل مأساوي، وأن المجازر والفظائع التي يتعرض لها المدنيون تثير غضب الجميع.

وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أكد في عدة مناسبات أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، وضرورة أن تجلس الأطراف السودانية على طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي شامل.

وتابع عبد العاطي بأن الأزمة مستمرة منذ أبريل 2023، وأن الحل العسكري لم يحقق أي نتائج إيجابية بل زاد من المعاناة والدمار.

كما أشار إلى أن مصر تدعم التوصل إلى خارطة طريق للسلام بناءً على إعلان "الرباعية الدولية"، والذي يتضمن ثلاث محطات تبدأ بهدنة إنسانية تؤدي إلى تشكيل حكومة تمثيلية شاملة تمثل جميع الأطراف.

مصر تؤكد رفضها التقسيم

وفيما يخص قضية تقسيم السودان، شدد وزير الخارجية على أن هذا الخيار "خط أحمر" بالنسبة لمصر، ولن يتم السماح به من قبل مصر أو المجتمع الدولي.

وأضاف أن التقسيم قد يؤدي إلى صراعات أكبر تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.