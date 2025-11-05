قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC'25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بطولة عامل سكك حديدية بريطاني تنقذ أرواح ركاب قطار ... إيه الحكاية؟

ولاء خنيزي

أشادت السلطات البريطانية بالعامل في السكك الحديدية سمير زيتوني ذو الأصول الجزائرية والبالغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، بعدما أظهر شجاعة استثنائية خلال هجوم طعن جماعي وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى لندن، حيث تمكن من إنقاذ عدد من الركاب والتصدي للمهاجم رغم تعرضه لإصابات بالغة في الرأس والعنق، وقد وصفت شرطة النقل البريطانية تصرفه بأنه بطولي بكل المقاييس، مؤكدة أنه ما زال في حالة حرجة لكنها مستقرة في المستشفى، وذلك وفقًا لما نشره موقع BBC

إشادة واسعة من الشركة وزملائه

أعربت شركة LNER المشغلة للقطار عن فخرها بالعامل الشجاع الذي يعمل ضمن طاقمها منذ أكثر من عشرين عامًا، وقال ديفيد هورن، المدير العام للشركة، إن سمير لم يتردد لحظة واحدة في حماية الركاب أثناء الأزمة، مشيرًا إلى أن تصرفه يعكس روح التضحية والشجاعة، وأكد أن الشركة تقف إلى جانب عائلته وتدعمه حتى تعافيه الكامل

دعم وتعاطف من العائلة والمجتمع

أصدرت عائلة سمير بيانًا أعربت فيه عن فخرها الكبير به، موضحة أن ما فعله لم يكن مفاجئًا لأنه بالنسبة إليهم كان دائماً بطلًا، وأضافت العائلة أنها تأثرت بشدة برسائل الدعم والمواساة التي تلقتها من الناس، وأشادت بالرعاية التي يتلقاها في المستشفى وبالدعم الكبير من زملائه في العمل.

تفاصيل الحادث الأليم

بحسب شهود العيان، تصدى سمير للمهاجم ومنعه من طعن فتاة صغيرة مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وقد وقع الهجوم على متن القطار المتجه من دونكاستر في جنوب يوركشاير إلى محطة كينغز كروس في لندن عند الساعة السادسة وخمسٍ وعشرين دقيقة مساءًا بتوقيت غرينتش، وأفادت الشرطة بأن المشتبه به ويدعى أنطوني ويليامز البالغ من العمر اثنين وثلاثين عامًا، وُجهت إليه عشر تهم بمحاولة القتل.

تصريحات رسمية وتطورات الحالة

أشادت هايدي ألكسندر، وزيرة النقل البريطانية، بشجاعة سمير قائلة إن ما أبداه من بطولة كان مذهلًا حقًا، مؤكدة أن هناك أشخاصًا أحياء اليوم بفضل أفعاله، فيما أعلنت الشرطة نقل عشرة أشخاص إلى مستشفى أدينبروك في كامبريدجشير، وخرج ستة منهم بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال أربعة آخرون في حالة مستقرة.

بطل من بين الركاب

أجمع ركاب القطار على أن تصرف سمير زيتوني كان حاسمًا في تقليل عدد الضحايا، إذ بادر بشجاعة إلى مواجهة المهاجم رغم خطر الموت، ليصبح رمزًا للبطولة والتضحية في وجه العنف، وشاهدًا على إنسانية تتجاوز الحدود والأصول، وتبقى خالدة في الذاكرة البريطانية كقصة رجلٍ ضحّى بنفسه لإنقاذ الآخرين.

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
