جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

5 ملفات على طاولة اجتماع مجلس الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً هاما خلال ساعات برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم العديد من الملفات.
وتبرز في جدول أعمال المجلس خمس ملفات مهمة علي رأسها تقرير الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي عن تغييرات مديري الفروع ومديري الأمن.
كما سيكون البند الثاني هو ملف الإنشاءات الجديدة والخاصة تحديدا بفرعي التجمع الخامس والشيخ زايد .
والملف الثالث هو ملف الفرع الخامس للنادي والذي سيكون في اسيوط الجديدة والملف الرابع يرتبط بعقود رعاية الفريق الأول والخامس ملف استاد النادي.


مباراة الأهلي والمحلة 
دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم بعد أن اختتم تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.


وحرص ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، فيما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

قائمة المباراة 
أعلن  ييس توروب، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا وضمت محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.
وكشف مصدر السر وراء الاستعانة بالناشئين في تلك المواجهة هو ارتباط الفريق بمباراة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل أمام المصرية للاتصالات .
وقال المصدر إن الفريق يعاني من غيابات اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك المحترفين بجانب المصابين.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

الرئيس السيسي

الهريدي: تحركات الرئيس السيسي الإقليمية والدولية ترسم ملامح "نظام عالمي متوازن" وتعزز ركائز الأمن القومي الشامل

سرقة الكهرباء

هل يُفصل الموظف المتورط في قضايا سرقة الكهرباء؟ اعرف التفاصيل والعقوبات

مجلس الشيوخ

أمين شباب الشيوخ عن تعديلات المهن الرياضية: تعزز مكانة الرياضيين المصريين

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

