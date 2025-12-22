5 ملفات على طاولة اجتماع مجلس الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً هاما خلال ساعات برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم العديد من الملفات.

وتبرز في جدول أعمال المجلس خمس ملفات مهمة علي رأسها تقرير الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي عن تغييرات مديري الفروع ومديري الأمن.

كما سيكون البند الثاني هو ملف الإنشاءات الجديدة والخاصة تحديدا بفرعي التجمع الخامس والشيخ زايد .

والملف الثالث هو ملف الفرع الخامس للنادي والذي سيكون في اسيوط الجديدة والملف الرابع يرتبط بعقود رعاية الفريق الأول والخامس ملف استاد النادي.



مباراة الأهلي والمحلة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر مغلق مساء اليوم بعد أن اختتم تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.



وحرص ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، فيما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

قائمة المباراة

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا وضمت محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.

وكشف مصدر السر وراء الاستعانة بالناشئين في تلك المواجهة هو ارتباط الفريق بمباراة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل أمام المصرية للاتصالات .

وقال المصدر إن الفريق يعاني من غيابات اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك المحترفين بجانب المصابين.