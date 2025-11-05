صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا.. أي ادعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل «أكاذيب».. شاهد أهم تصريحات وزير الخارجية

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن تفاصيل العديد من الملفات المهمة، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، على رأسها قضية السد الإثيوبي وإعادة إعمار غزة، والأزمة السودانية.

وإليكم أهم التصريحات:

وزير الخارجية: صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا.. والمسار التفاوضي وصل لطريق مسدود |فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن 14 عامًا من المفاوضات وحُسن النية التي أبدتها مصر والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف في أزمة السد الإثيوبي، قد وصلت إلى نهايتها بعد أن نفد صبر مصر، موضحًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود.

وشدّد وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وعن مصالحها وأمنها المائي إذا تعرّض لأي ضرر، مؤكدًا أن القاهرة أكدت مرارًا على حق إثيوبيا في التنمية، ولكن دون الإضرار بمصالح دولتي المصب لنهر النيل.

وأوضح وزير الخارجية أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل الدول الدفاع عن أنفسها ومصالحها إذا تعرّضت للخطر، مشيرًا إلى أن ما يحدث من إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا لا يمكن السماح به، والمساس بالمياه تهديد مباشر للدولة وسيادتها.

ونوّه وزير الخارجية بأن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لمصر حق الدفاع عن النفس لو تعرض أمنها للخطر، مشيرًا إلى أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وحدودها.

الخارجية: أي ادعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل أكاذيب

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك مشاورات بشأن تشكيل لجنة إدارية غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه ملتزمون بمعاهدة السلام طالما التزم بها الطرف الإسرائيلي، مؤكدا أن أي ادعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل أكاذيب ونقلنا ذلك إلى الجانب الأمريكي

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين بغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العديد من التطورات التي تحدث الآن، أبرزها مؤتمر شرم الشيخ الذي كان شديد الأهمية من ناحية المخرج، وهو التوقيع على وثيقة شرم الشيخ لإنهاء الحرب، وتوقيع ترامب وأردوغان والأمير تميم والمشاركة من القادة، وهو ما يعكس اهتمام العالم بضرورة إنهاء الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك استحقاقات مهمة، وفي مقدمتها المرحلة الثانية لخطة ترامب، موضحًا أن المرحلة الأولى من الخطة يتبقى منها بعض الأمور كإعادة بعض الجثامين، حيث تم إعادة 15 جثمانًا ويظل بعض الجثامين في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تلعب دورًا وتتحرك على الأرض لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا أنه تم تسليم كافة الأحياء ويتبقى جزء من الجثامين.

وأوضح وزير الخارجية أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة ولكن ليس على المستوى المأمول، حيث يحتاج القطاع إلى ما بين 800 إلى 1000 شاحنة يوميًا، وتعمل مصر على زيادة الأعمال في هذا الاتجاه، مشددًا على أن هناك أمرًا آخر يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى الخطوط المحددة، في إطار الجهود الرامية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الوزارة كانت تتعامل مع الترتيبات الخارجية بشأن الوفود التي حضرت افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الماضي، موضحًا أنه كان افتتاح مبهر يليق بمصر والحضارة المصرية القديمة ويليق بما تشهده مصر في العقد الأخير من عملية تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي، وعملية تحديث شاملة يقودها الرئيس السيسي.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر: "مصر قبل افتتاح المتحف شئ وبعده شئ آخر، هذا الكلام دون مبالغة، الانطباعات التي جاءت من كافة السفارات المصرية في الخارج والقادة والزعماء الذين حضروا الاحتفالية الكبرى كانت انطباعات شديدة الإيجابية، حتى أن البعض من الملوك والقادة أنهم لم يكن يتصوروا أو يتوقعوا أن تقدم مصر هذا الاحتفال والفاعلية بهذا الشكل الذي يفوق التوقعات من ناحية حسن التنظيم والعراقة والإبهار".

وتابع: "كلمة الرئيس السيسي كانت معبرة تتحدث عن السلام أن الحضارة المصرية القديمة كانت تسعى دائمًا نحو الاستقرار، وذكر الرئيس أنه لا يمكن إنشاء حضارة قوية بدون أمن واستقرار، كلمة تعكس الموقف المصري أنه لا حلول عسكرية لأي أزمات وفقط حلول سياسية، مصر الآن يعاد تموضع مكانتها على المستوى العالمي والدولي، مصر في مكانة أخرى التي تستحقها تحت الشمس وفي مكانة متميزة تعكس حضارة مصر وحاضرة القوي ورؤيتها نحو المستقبل المشرق"، موضحًا أن الافتتاح قدم مصر بشكل يليق بالتاريخ والحاضر المصري.

وزير الخارجية: 50 مليون طن من الركام في غزة.. لدينا رؤية لإعادة استخدامه في الإعمار |فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الموقف المصري واضح وقاطع، إذ لن يقبل ولن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مُشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني لمثل هذا الأمر.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للطرح المصري ووجهة النظر المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل مع واشنطن لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، بهدف تثبيت الفلسطينيين على أراضيهم في ظل اقتراب موسم الشتاء، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لإدخال المعدات الثقيلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن هناك نحو 50 مليون طن من الركام في قطاع غزة، وأن لدى مصر رؤية واضحة لإعادة استخدامه في عملية البناء، لافتًا إلى أن بعض الدول أعلنت استعدادها لتقديم قوات للمشاركة في غزة، وأن مصر تدعم هذا الطرح لكنها ليست بالضرورة طرفًا مباشرًا فيه، وأن مشاركة أي قوات مصرية في غزة مرهونة بعدة مؤشرات ومتطلبات، والقاهرة تدعم تمكين الشرطة الفلسطينية للعودة إلى عملهم في القطاع، وسيتم نشر نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية، إلى جانب من ستقوم مصر بتدريبهم في إطار التنسيق مع الأطراف المعنية.

وأكد وزير الخارجية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل كانت غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تحدث الرئيس مع جميع الأطراف الأوروبية حول التعاون مع البعثة الأوروبية لتشغيل المعابر للجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على تفعيل هذه البعثة لتدريب وتمكين الشرطة الفلسطينية من أداء مهامهم داخل القطاع.

وزير الخارجية يعلق على تريض رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا وزوجاتهما في شوارع القاهرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجميع تحدث بعد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير عن الأمن والاستقرار في مصر، وما تشهده البلاد من عملية تطوير وتحديث شاملة.

وعلق وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على قيام عددًا من رؤساء الوزراء والملوك شاركوا في ممارسة رياضة الجري في شوارع القاهرة، قائلا: "مشهد يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتقدير الكامل للحضارة المصرية".

وأضاف وزير الخارجية أن البنية التحتية والتطوير المحيط بمنطقة المتحف المصري الكبير يأتي في إطار رؤية شاملة تعكس المكانة التي تحظى بها مصر، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح التاريخي جاء بعد مؤتمر عالمي عظيم، هو قمة شرم الشيخ للسلام، التي أسهمت في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "مصر تقدم نفسها من جديد أمام العالم، وليس على مستوى الشرق الأوسط فقط، كبلدٍ للأمان يسعى دائمًا إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

وزير الخارجية: نعد مشروع قرار لتحصين اتفاق شرم الشيخ أمام مجلس الأمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه لكي يتم ترجمة مشروع قرار اتفاق غزة بشكل ملزم، يتم الآن صياغة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن لتحصين اتفاق شرم الشيخ، وهو ما يعكس إرادة المجتمع الدولي، ولا مجال لأي طرف أن يحاول التملص أو الالتفاف على التزاماته.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك نقاشًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف العربية والإسلامية والدولية للتعامل مع جميع القضايا الخاصة بالترتيبات الأمنية، والقضايا المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الأمل معقود على التوافق بشأن القضايا الخاصة بمشروع القرار المتعلق بمجلس السلام وصلاحياته، والقوة الدولية ومدى شرعيتها، وصلاحيات اللجنة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُعد لجنة مؤقتة.

ونوه وزير الخارجية، بأنه سيتم مناقشة هذه الأمور والهياكل الإدارية وتحديد صلاحياتها بشكل عام، مع التأكيد على أنها ترتيبات مؤقتة انتقالية لا تستغرق إلا وقتًا معينًا، مشيرًا إلى أن المشاورات جارية بشأن تشكيل الهياكل المؤقتة في غزة فيما يتعلق بمجلس السلام.

وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو

علّق الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، على تعامل مصر الدبلوماسي وصبرها تجاه تصريحات قائد ميليشيا الدعم السريع ضد مصر، قائلًا: "مصر دولة كبيرة وكبرى، وتحترم نفسها وتحترم التزاماتها، وهي دولة متحضرة ولديها الصبر الاستراتيجي وتنظر إلى الأمام".

وأكد وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصلحة مصر الأولى والأخيرة هي مصلحة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح هذا المبدأ بجلاء حين قال إن أيادينا بيضاء في كل دول الجوار، سواء في السودان أو ليبيا.

وتابع: "موقف مصر وقيادتها السياسية واضح من الأوضاع في السودان، وتعمل وتتحرك بشأن حل الأزمة سياسيًا، حيث إن العنصر العسكري لم يُنه الحرب على مدار الـ 3 سنوات، لكنه أدى لقتل المدنيين بالسودان"، موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف.

وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن قلوبنا تدمي لما يحدث في السودان من مجازر وفظائع وترويع للمدنيين، مؤكّدًا أن هذا أمر لا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرّر أكثر من مرة موقف مصر القائل بأنه "لا حل عسكريًا" للأزمة، وأنه يجب على الأطراف أن تقتنع بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الصراع اشتعل منذ أبريل 2023 ويقترب الآن من السنوات الثلاث، مؤكّدًا أن الحل العسكري لم يحسم الملف بل يؤدي إلى قتل وتدمير واسع للمدنيين ويمنح فرصًا لتقسيم السودان وأنه "خط أحمر لن نرضى به ولن نوافق عليه".

ونوّه وزير الخارجية بأن مصر ستواصل تحركاتها السياسية الواضحة من أجل إيجاد تسوية سياسية ووضع خارطة طريق للأزمة، مشيرًا إلى إعلان "الرباعية الدولية" الذي يقدّم ثلاث محطات في خارطة الطريق تبدأ بهدنة إنسانية تمهد لتأسيس عملية سياسية شاملة تؤدي في النهاية إلى حكومة تمثيلية شاملة تمثل الجميع.

وتابع: "هذا الطرح السياسي هو "الطرح الوحيد لحل الأزمة السودانية" الذي تسعى إليه القاهرة"، مؤكّدًا ضرورة التحرك السياسي العاجل لأن التقسيم، سيؤدي إلى صراعات أوسع لن تسمح بها مصر أو المجتمع الدولي.