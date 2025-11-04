وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الوزارة كانت تتعامل مع الترتيبات الخارجية بشأن الوفود التي حضرت افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الماضي، موضحًا أنه كان افتتاح مبهر يليق بمصر والحضارة المصرية القديمة ويليق بما تشهده مصر في العقد الأخير من عملية تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي، وعملية تحديث شاملة يقودها الرئيس السيسي.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر: "مصر قبل افتتاح المتحف شئ وبعده شئ آخر، هذا الكلام دون مبالغة، الانطباعات التي جاءت من كافة السفارات المصرية في الخارج والقادة والزعماء الذين حضروا الاحتفالية الكبرى كانت انطباعات شديدة الإيجابية، حتى أن البعض من الملوك والقادة أنهم لم يكن يتصوروا أو يتوقعوا أن تقدم مصر هذا الاحتفال والفاعلية بهذا الشكل الذي يفوق التوقعات من ناحية حسن التنظيم والعراقة والإبهار".

وتابع: "كلمة الرئيس السيسي كانت معبرة تتحدث عن السلام أن الحضارة المصرية القديمة كانت تسعى دائمًا نحو الاستقرار، وذكر الرئيس أنه لا يمكن إنشاء حضارة قوية بدون أمن واستقرار، كلمة تعكس الموقف المصري أنه لا حلول عسكرية لأي أزمات وفقط حلول سياسية، مصر الآن يعاد تموضع مكانتها على المستوى العالمي والدولي، مصر في مكانة أخرى التي تستحقها تحت الشمس وفي مكانة متميزة تعكس حضارة مصر وحاضرة القوي ورؤيتها نحو المستقبل المشرق"، موضحًا أن الافتتاح قدم مصر بشكل يليق بالتاريخ والحاضر المصري.