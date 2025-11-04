وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة تطورات الأوضاع بالقطاع

بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم /الثلاثاء/ مع المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة السفير برونو أركي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الجارية لتثبيت اتفاق إنهاء الحرب وتعزيز المسار الإنساني والإغاثي في القطاع.

واستعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخض عنها من اتفاق تاريخي لوقف العدوان على غزة، مؤكداً على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الاتفاق وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

وأشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحاً أن المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

من جانبه، أعرب المبعوث الإيطالي عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في قيادة جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، مؤكداً حرص إيطاليا على المشاركة بفاعلية في جهود إعادة إعمار غزة ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.