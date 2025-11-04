وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين بغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العديد من التطورات التي تحدث الآن، أبرزها مؤتمر شرم الشيخ الذي كان شديد الأهمية من ناحية المخرج، وهو التوقيع على وثيقة شرم الشيخ لإنهاء الحرب، وتوقيع ترامب وأردوغان والأمير تميم والمشاركة من القادة، وهو ما يعكس اهتمام العالم بضرورة إنهاء الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك استحقاقات مهمة، وفي مقدمتها المرحلة الثانية لخطة ترامب، موضحًا أن المرحلة الأولى من الخطة يتبقى منها بعض الأمور كإعادة بعض الجثامين، حيث تم إعادة 15 جثمانًا ويظل بعض الجثامين في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تلعب دورًا وتتحرك على الأرض لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا أنه تم تسليم كافة الأحياء ويتبقى جزء من الجثامين.

وأوضح وزير الخارجية أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة ولكن ليس على المستوى المأمول، حيث يحتاج القطاع إلى ما بين 800 إلى 1000 شاحنة يوميًا، وتعمل مصر على زيادة الأعمال في هذا الاتجاه، مشددًا على أن هناك أمرًا آخر يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى الخطوط المحددة، في إطار الجهود الرامية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.