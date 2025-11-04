وزير الخارجية: نعد مشروع قرار لتحصين اتفاق شرم الشيخ أمام مجلس الأمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه لكي يتم ترجمة مشروع قرار اتفاق غزة بشكل ملزم، يتم الآن صياغة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن لتحصين اتفاق شرم الشيخ، وهو ما يعكس إرادة المجتمع الدولي، ولا مجال لأي طرف أن يحاول التملص أو الالتفاف على التزاماته.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك نقاشًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف العربية والإسلامية والدولية للتعامل مع جميع القضايا الخاصة بالترتيبات الأمنية، والقضايا المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الأمل معقود على التوافق بشأن القضايا الخاصة بمشروع القرار المتعلق بمجلس السلام وصلاحياته، والقوة الدولية ومدى شرعيتها، وصلاحيات اللجنة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُعد لجنة مؤقتة.

ونوه وزير الخارجية، بأنه سيتم مناقشة هذه الأمور والهياكل الإدارية وتحديد صلاحياتها بشكل عام، مع التأكيد على أنها ترتيبات مؤقتة انتقالية لا تستغرق إلا وقتًا معينًا، مشيرًا إلى أن المشاورات جارية بشأن تشكيل الهياكل المؤقتة في غزة فيما يتعلق بمجلس السلام.