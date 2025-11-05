وزير الخارجية: صبر مصر نفد تجاه إثيوبيا.. والمسار التفاوضي وصل لطريق مسدود |فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن 14 عامًا من المفاوضات وحُسن النية التي أبدتها مصر والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف في أزمة السد الإثيوبي، قد وصلت إلى نهايتها بعد أن نفد صبر مصر، موضحًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود.

وشدّد وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج “يحدث في مصر”، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وعن مصالحها وأمنها المائي إذا تعرّض لأي ضرر، مؤكدًا أن القاهرة أكدت مرارًا على حق إثيوبيا في التنمية، ولكن دون الإضرار بمصالح دولتي المصب لنهر النيل.

وأوضح وزير الخارجية أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل الدول الدفاع عن أنفسها ومصالحها إذا تعرّضت للخطر، مشيرًا إلى أن ما يحدث من إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديًا لا يمكن السماح به، والمساس بالمياه تهديد مباشر للدولة وسيادتها.

ونوّه وزير الخارجية بأن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لمصر حق الدفاع عن النفس لو تعرض أمنها للخطر، مشيرًا إلى أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وحدودها.