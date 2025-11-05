وزير الخارجية: 50 مليون طن من الركام في غزة.. لدينا رؤية لإعادة استخدامه في الإعمار |فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الموقف المصري واضح وقاطع، إذ لن يقبل ولن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مُشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني لمثل هذا الأمر.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك تفهمًا من الولايات المتحدة الأمريكية للطرح المصري ووجهة النظر المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل مع واشنطن لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، بهدف تثبيت الفلسطينيين على أراضيهم في ظل اقتراب موسم الشتاء، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لإدخال المعدات الثقيلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن هناك نحو 50 مليون طن من الركام في قطاع غزة، وأن لدى مصر رؤية واضحة لإعادة استخدامه في عملية البناء، لافتًا إلى أن بعض الدول أعلنت استعدادها لتقديم قوات للمشاركة في غزة، وأن مصر تدعم هذا الطرح لكنها ليست بالضرورة طرفًا مباشرًا فيه، وأن مشاركة أي قوات مصرية في غزة مرهونة بعدة مؤشرات ومتطلبات، والقاهرة تدعم تمكين الشرطة الفلسطينية للعودة إلى عملهم في القطاع، وسيتم نشر نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية، إلى جانب من ستقوم مصر بتدريبهم في إطار التنسيق مع الأطراف المعنية.

وأكد وزير الخارجية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل كانت غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تحدث الرئيس مع جميع الأطراف الأوروبية حول التعاون مع البعثة الأوروبية لتشغيل المعابر للجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على تفعيل هذه البعثة لتدريب وتمكين الشرطة الفلسطينية من أداء مهامهم داخل القطاع.