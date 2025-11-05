تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لمحور 3 يوليو أعلى طريق الكورنيش

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير حركة السير، وذلك في إطار استكمال تنفيذ أعمال محور 3 يوليو (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا للاتجاهين لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بدءًا من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وقد تم إعداد التحويلات المرورية التالية لتسيير الحركة:

القادم من حلوان اتجاه المعادي يسلك يمينًا مطلع كوبري شمال طرة ثم يدور من المأوى الدوراني بعد الكوبري عائدًا إلى محور الكورنيش نحو المعادي.

القادم من المعادي اتجاه حلوان يسلك أسفل جسم كوبري 3 يوليو (بعرض لا يقل عن 4 أمتار) ثم يعود مجددًا إلى محور الكورنيش نحو حلوان.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء فترة الأعمال.