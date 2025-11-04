تعرف على الخريطة المرورية بعد إغلاق محور 3 يوليو أعلى الكورنيش

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو "إمتداد كوبرى شمال طرة" أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.

مما يستلزم الغلق الكلى للإتجاهين لمدة "15 يوم" وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5/11/2025 على أن يكون العمل من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً .

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- القادم من مناطق حلوان إتجاه مناطق المعادى يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المآوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.

- القادم من مناطق المعادى إتجاه مناطق حلوان يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





