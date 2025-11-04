قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

8 نوفمبر.. محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد.. خاص

محكمة
محكمة
ندى سويفى

حددت المحكمة المختصة جلسة السبت المقبل الموافق 8 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة ملاكم متهم بضرب شاب في واقعة التعدي على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.

وأحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الملاكم المتهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي بيفرلي هيلز إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه ما تسبب في إصابته بعدة إصابات بالوجه.

ويأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

وخلال التحقيقات أنكر رجل الأعمال المتهم في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد ارتكابه الجريمة عن قصد.

من جانبه أنكر رجل الأعمال المتهم قيامه بدهس المجني عليهم بسيارته وعندما تمت مواجهته بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة قال أنه لم يكن يقصد دهسهم مرددا طوال التحقيقات: "محصلش ومكنش قصدي" لتقرر النيابة في نهاية التحقيقات حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل وقررت التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث وطلبت تحريات إدارة المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.

كانت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته تصدرت ترند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

وعبر صفحتها الشخصية سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كمبوند شهير بالشيخ زايد، وقالت في منشور طويل: "قررت احكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلموا عن لساني كلام أنا ماتكلمتش مع أي صحافة ولا هتكلم أصلا مش خناقة عيال.. ده محاولة قتل متعمدة!
اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد.. اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن!
والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله.

محاكمة ملاكم نادي بيفرلي هيلز الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

