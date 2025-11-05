قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
أسعار النفط تتراجع تحت ضغط من قوة الدولار وآفاق المعروض

انخفض النفط بعد أربعة أيام من المكاسب، متأثرًا بقوة الدولار ومخاوف حدوث تخمة في المعروض.

هبط خام "برنت" تسليم يناير بنسبة 0.59% إلى 64.51 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة بلغت 1.8% ليتداول دون 61 دولاراً للبرميل.

وتوقفت موجة الصعود في الأسهم العالمية بسبب المخاوف من المبالغة في التقييمات، بينما صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، ما ضغط على أسعار الخام.

قال جون بيرن، المحلل في شركة "ستراتيغاس سيكيوريتز"، إن "حركة الأسعار اليوم يمكن أن تُعزى إلى ضغوط التمويل بالدولار وتأثيرها الثانوي على السيولة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي".

"أوبك+" يجمد زيادات الإنتاج

أعلن تحالف "أوبك+" خلال نهاية الأسبوع، أنه يعتزم الإبقاء على حصص الإنتاج من دون تغيير في الربع الأول من العام. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف في السوق من حدوث فائض في المعروض.

تراجع الخام الأميركي بنسبة 16% منذ بداية العام مع زيادة الإنتاج من "أوبك+" والدول خارجها. وكانت الأسعار قد ارتدت من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين، وهما أكبر منتجين في البلاد، لكنها فقدت جزءاً من تلك المكاسب لاحقاً.

العقوبات الأميركية تضرب الصادرات الروسية

أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن صادرات روسيا البحرية من الخام انخفضت بشدة بعد العقوبات، مسجلة أكبر تراجع منذ يناير 2024، فيما كانت عمليات تفريغ الشحنات أكثر تأثراً من التحميلات، مع زيادة كبيرة في كميات النفط العالقة في البحر.

لكن توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لشركة "غنفور غروب" لتجارة النفط، شكك في قدرة القيود على منع الخام الروسي من إيجاد مشترين، قائلاً في مقابلة يوم الثلاثاء: "في نهاية المطاف، سترى أن المزيد من النفط الروسي المتعطل سيجد طريقه إلى السوق بطريقة أو بأخرى، فهو دائماً يفعل ذلك بطريقة ما".

توقعات بانحسار القلق من فائض المعروض

من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، يوم الإثنين، إن المخاوف بشأن فائض المعروض لن تدوم طويلاً، ليكون أحدث قيادي في القطاع يحاول طمأنة الأسواق بشأن ضعف الطلب.

وفي المقابل، حذر رؤساء عدد من شركات النفط الكبرى من أن السوق لا تأخذ بالجدية الكافية تأثير القيود الأميركية على المنتجين الروس.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

جانب من اللقاءات

وزيرة التعاون الدولي تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية

ارشيفي

بواسطة طائرة مسيرة.. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الكويت تُدين الانتهاكات المتكررة للاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين

الكويت: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني الحر

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

