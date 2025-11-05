طب بيطري جامعة القاهرة تحتفل بتجديد اعتمادها المؤسسي

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الحفل الذي نظمته كلية الطب البيطري بمناسبة تجديد الاعتماد المؤسسي والحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحضر الاحتفال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، والدكتور أحمد سمير عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته لمشاركته في احتفالية كلية الطب البيطري بمناسبة تجديد الاعتماد المؤسسي، وحصولها على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لمسيرة جادة من العمل المؤسسي، والتطوير الأكاديمي، والالتزام بمعايير الجودة، بما يعكس المكانة الراسخة لجامعة القاهرة العريقة وريادتها الممتدة في العلوم البيطرية، ويمثل محطة مهمة على الطريق نحو اعتماد الجامعة بأكملها، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الجودة والريادة الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمضي بثبات في مسيرتها نحو المستقبل، عبر مشروعات تطوير كبرى شملت البنية التحتية، والبرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية الحديثة، مشيرًا إلى انطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية والتي تقدم برامج حديثة، من بينها برنامج الطب البيطري الذي يأتي في إطار رؤية الجامعة لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل ويعزز من دور مصر العلمي والبحثي في المجالات الطبية والبيطرية.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى تحقيق الجامعة عدة إنجازات على المستويات المحلية والدولية، سواء في ملف التصنيفات العالمية، أو التحول الرقمي، أو دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تعاون دولية ممتدة مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم.

ووجه كافة منتسبي الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق، حفاظًا على مكانة الجامعة العريقة، واستمرارًا لمسيرتها في خدمة الوطن وتخريج أجيال قادرة على البناء والعطاء.

وتقدم بالشكر للدكتورة ايمان بكر عميد الكلية السابق لجهودها المبذولة خلال فترة عمادتها، كما وجه التهنئة للدكتور أحمد سمير بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتعيينه عميدًا للكلية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، إن تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطري يمثل اعتراف وتتويج لمسيرة طويلة من الالتزام بأعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي والإدارة، مشيرًا إلى أن الكلية هي القاطرة التي تقود مسيرة تطوير مهنة الطب البيطري في مصر، وهي أعرق صروح العلم في مصر والوطن العربي، وكانت ولا تزال منارة للعلم والتميز ومركزًا للعلم والريادة تواكب أحدث المستجدات العالمية، وتسهم في تخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين علي المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ولديهم القدرة علي مواجهة التحديات الصحية والبيئية بكفاءة واقتدار.

من جهته، قال الدكتور أحمد سمير عميد الكلية، إن تجديد الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والتطوير المستمر داخل الكلية، ويعكس ما وصلت إليه من تميز علمي وأكاديمي وبحثي وخدمي يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم البيطري، مؤكدًا مواصلة الكلية دورها الرائد باعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة علمية بيطرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن الكلية نجحت في بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على الابتكار، وتنمية مهارات الطلاب، وتوسيع آفاق البحث العلمي التطبيقي، بهدف إعداد خريج بيطري قادر على المنافسة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وصحة الإنسان والحيوان.

وأعربت الدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري السابق، عن سعادتها بتجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مؤكدًة أن هذا النجاح هو ثمرة جهد جماعي متواصل شارك فيه جميع منتسبي الكلية خلال السنوات الماضية، ويعكس التزام الكلية برسالة الجامعة التي تستهدف تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ويمثل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موجهًة الشكر للدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة لدعمه الدائم للكلية خلال سعيها نحو تحقيق التميز المؤسسي.