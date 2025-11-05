قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طب بيطري جامعة القاهرة تحتفل بتجديد اعتمادها المؤسسي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الحفل الذي نظمته كلية الطب البيطري بمناسبة تجديد الاعتماد المؤسسي والحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وحضر الاحتفال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، والدكتور أحمد سمير عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته لمشاركته في احتفالية كلية الطب البيطري بمناسبة تجديد الاعتماد المؤسسي، وحصولها على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا  لمسيرة جادة من العمل المؤسسي، والتطوير الأكاديمي، والالتزام بمعايير الجودة، بما يعكس المكانة الراسخة لجامعة القاهرة العريقة وريادتها الممتدة في العلوم البيطرية، ويمثل محطة مهمة على الطريق نحو اعتماد الجامعة بأكملها، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الجودة والريادة الأكاديمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمضي بثبات في مسيرتها نحو المستقبل، عبر مشروعات تطوير كبرى شملت البنية التحتية، والبرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية الحديثة، مشيرًا إلى انطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية والتي تقدم برامج حديثة، من بينها برنامج الطب البيطري الذي يأتي في إطار رؤية الجامعة لتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل ويعزز من دور مصر العلمي والبحثي في المجالات الطبية والبيطرية.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى تحقيق الجامعة عدة إنجازات على المستويات المحلية والدولية، سواء في ملف التصنيفات العالمية، أو التحول الرقمي، أو دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تعاون دولية ممتدة مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم.

ووجه كافة منتسبي الجامعة بضرورة العمل بروح الفريق، حفاظًا على مكانة الجامعة العريقة، واستمرارًا لمسيرتها في خدمة الوطن وتخريج أجيال قادرة على البناء والعطاء.

وتقدم بالشكر للدكتورة ايمان بكر عميد الكلية السابق لجهودها المبذولة خلال فترة عمادتها، كما وجه التهنئة للدكتور أحمد سمير بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتعيينه عميدًا للكلية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، إن تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطري يمثل اعتراف وتتويج لمسيرة طويلة من الالتزام بأعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي والإدارة، مشيرًا إلى أن الكلية هي القاطرة التي تقود مسيرة تطوير مهنة الطب البيطري في مصر، وهي أعرق صروح العلم في مصر والوطن العربي، وكانت ولا تزال منارة للعلم والتميز ومركزًا للعلم والريادة تواكب أحدث المستجدات العالمية، وتسهم في تخريج أطباء بيطريين مؤهلين وقادرين علي المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ولديهم القدرة علي مواجهة التحديات الصحية والبيئية بكفاءة واقتدار.

من جهته، قال الدكتور أحمد سمير عميد الكلية، إن تجديد الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والتطوير المستمر داخل الكلية، ويعكس ما وصلت إليه من تميز علمي وأكاديمي وبحثي وخدمي يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم البيطري، مؤكدًا مواصلة الكلية دورها الرائد باعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة علمية بيطرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن الكلية نجحت في بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على الابتكار، وتنمية مهارات الطلاب، وتوسيع آفاق البحث العلمي التطبيقي، بهدف إعداد خريج بيطري قادر على المنافسة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وصحة الإنسان والحيوان.

وأعربت الدكتورة ايمان بكر عميد كلية الطب البيطري السابق، عن سعادتها بتجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مؤكدًة أن هذا النجاح هو ثمرة جهد جماعي متواصل شارك فيه جميع منتسبي الكلية خلال السنوات الماضية، ويعكس التزام الكلية برسالة الجامعة التي تستهدف تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ويمثل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موجهًة الشكر للدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة لدعمه الدائم للكلية خلال سعيها نحو تحقيق التميز المؤسسي.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة كلية الطب البيطري تجديد الاعتماد المؤسسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

مطار الموصل

لحظة تاريخية للعراق.. بدء التشغيل الرسمي لمطار الموصل الدولي غدًا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه.. فيديو

الجيش السوداني

الجيش السوداني: النصر سيكون حليف من يحمل الحق بدعوات الشعب

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد