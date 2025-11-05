السفير البابوي يحتفل مع راهبات القديس شارل بورومي بعيد شفيعهن بباب اللوق

ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة احتفال راهبات القديس شارل بورومي، بباب اللوق، بعيد شفيعهنّ.

جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

مناسبة لتجديد الشكر

وجاء الاحتفال مناسبة لتجديد الشكر لله على مسيرة الرهبنة، ورسالتها التربوية، والرعوية في مصر، والاقتداء بقدوة القديس شارل في خدمته المتفانية للكنيسة، والفقراء، كما عبر المشاركون عن امتنانهم للروح الأخوية التي جمعت بين الأساقفة، والرهبان والراهبات في هذا اليوم.

واختُتم الاحتفال برفع الصلوات، من أجل السلام في العالم، والدعوات الكهنوتية، والرهبانية الجديدة، فيما رُفعت التضرعات لتكون شفاعة القديس شارل بورومي، مصدر بركة ونِعَم لجميع الحاضرين، وللكنيسة في مصر، والعالم.