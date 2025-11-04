قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار القديس أبيب المتوحد وصديق القديس أبوللو

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الموافق الخامس والعشرون من شهر بابه القبطي، بذكرى نياحة القديس الأنبا أبيب صديق القديس الأنبا أبوللو المتشبه بالملائكة وهما من قديسي القرن الرابع الميلادي.

القديس الأنبا أبيب

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إن أبيب كان تقياً منذ حداثته يمارس الحياة النسكية وينام على الأرض، ميالاً لحياة الوحدة، يقضى وقته في دراسة الكتاب المقدس والتأمل والصلاة.

وتابع السنكسار، كان والده يوبخه وينصحه ألا يكرس كل وقته للعبادة، حتى يقدر أن ينال مركزاً مرموقاً في المجتمع كإخوته، فكان يقبل التوبيخ في هدوء وصمت. وكان والده وإخوته يتعجبون من رقة أحاسيسه وهدوئه العجيب.

وواصل السنكسار: اشتد المرض بوالده ولما حضرته الوفاة، ناداه وقال له:
" صلِّ يا بنى إلى الرب لكي لا يحاسبني على ما سببته لك من أحزان ومضايقات. لقد كنت أنت تطلب الله وحده، أما أنا فكنت أسلك بمفاهيم بشرية " وأمسك بيدي ابنه وبكى. ثم جمع أولاده، وأشار إلى أبيب قائلاً: " من الآن هذا هو أبوكم ومعلمكم. اسلكوا بضمير حي كما يقول لكم " تأثر الأبناء جداً، وتجلَّت الأبدية أمام أعينهم، بينما كان والدهم يسلم الروح. وبعد نياحته، استلم أبيب الميراث ووزعه على إخوته بالعدل. أما هو فأخذ نصيبه ووزعه على الفقراء.

وأضاف السنكسار: انطلق أبيب بعد نياحة والده إلى أحد الأديرة مع صديقه أبوللو. حيث سكن كل منهما في قلاية منفردة، يمارسان حياة الوحدة والنسك بفكر روحي إنجيلي. وكانا يلتقيان من وقت لآخر ليسندا بعضهما بعضاً في الرب.

وأوضح السنكسار: مرض القديس أبيب بشدة، فأسرع إليه أبوللو ليخدمه، فاعتذر له أبيب قائلاً: " اتركني يا أخي بمفردي مع الرب وعندما تحين ساعتي سأناديك " فذهب من عنده مطيعاً لوصيته وعيناه تفيضان دموعاً.

وتابع السنكسار: لما حانت ساعة انطلاق القديس أبيب من هذا العالم، أرسل يستدعى صديقه أبوللو. ولما دخل إلى القلاية سمعه يقول:

" أسرع، سنلتقي في الفردوس " ولم يجد أبوللو فرصة إلا ليقبِّله. فانطلقت روحه إلى الفردوس.

واختتم السنكسار: كان القديس أبوللو يذكر صديقه أبيب كثيراً في أقواله، وفي تذكار نياحة القديس أبيب قال أبوللو لبعض تلاميذه: " إن من يصلى للسيد المسيح طالباً صلوات القديس أبيب يُستجاب له " فتشكك البعض بسبب كثرة كلامه عنه. وفي نفس اليوم تنيَّح أحد الرهبان، فذهب الكل لينالوا بركته قبل دفنه. وفجأة قام الراهب ووبخ المتشككين في كلام القديس أبوللو. ثم تنيَّح بسلام. فامتلأ الكل من مخافة الله.

كتاب السنكسار الكنسي

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديس الأنبا أبيب صديق القديس الأنبا أبوللو السنكسار الكنسي الكتاب المقدس السنكسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

نفط

"بي بي" البريطانية للنفط تتجاوز التوقعات بأرباح قوية في الربع الثالث

مجلس الوزارء

مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً قائم على نقل التكنولوجيا

القيمة التسويقية

القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري.. تفاصيل

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد