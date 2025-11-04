تدشين مذبح ورسامة شمامسة جدد بزرايب 15 مايو

صلى الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة البابا شنودة الثالث بزرايب ١٥ مايو، بمشاركة كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة والخدام والشعب.

رسامة شمامسة جدد

وخلال القداس دشن نيافته أواني المذبح، ورسم ١١٥ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، ورقى ٧ شمامسة إلى رتبة أغنسطس(قارئ)، وجميعهم من أبناء الكنيسة.

كما ألقى نيافته عظة تناول فيها تأملات من إنجيل الأحد الرابع من شهر بابة.

وفي ختام الزيارة، تفقد الأنبا ميخائيل آخر تطورات العمل بمستشفى البابا شنودة الثالث داخل مبنى الخدمات، والتي ستخدم أهالي المنطقة.