رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ القس إيهاب إيليا رياض لانتخابه رئيسًا لمجمع كنائس الله

تقدمت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بخالص التهاني القلبية إلى القس إيهاب إيليا رياض، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع كنائس الله.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بانتخاب القس إيهاب إيليا رياض، مؤكدًا أن هذا الاختيار يأتي تأكيدًا للثقة في خدمته ويعبِّر عن جهوده الدؤوبة في تعزيز رسالة الكنيسة القائمة على المحبة والسلام وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء التهنئة بحضور سكرتير مجمع كنائس الله المنتخب القس مايكل مكرم، وشارك في اللقاء الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين رئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: “نصلي أن يبارك الله خدمة القس إيهاب إيليا رياض، ويقوده بحكمته لمزيد من العطاء المثمر للكنيسة والوطن، وأن تكون هذه المرحلة الجديدة بركة ونموًّا لمجمع كنائس الله في رسالته الروحية والمجتمعية.”