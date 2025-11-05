البابا تواضروس الثاني: الأبوة سر نجاح ودوام الكنيسة

خلال احتفال مجمع كهنة الإسكندرية بعيد جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني الثالث عشر على الكرسي المرقسي، التقى قداسته، أمس ،بالآباء الكهنة بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، بحضور الأنبا باڤلي والأنبا هرمينا والقمص أبرآم إميل.

وتخلل اللقاء عرض مسرحي بعنوان "وصية ملك" وترنيمة من تأليف شباب الإسكندرية وفيلم وثائقي "ليكونوا واحدًا".

وزنات في حياة الإكليروس

وفي كلمته، تحدث قداسة البابا عن "وزنات في حياة الإكليروس"، مؤكدًا أن الأبوة هي سر نجاح ودوام الكنيسة، موضحًا خمس وزنات للكاهن: التكريس، الأبوة، الوقت، التوبة، الخدمة، كما قدم الشكر للجميع ووزع هدايا تذكارية على الحضور.