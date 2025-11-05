قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
توك شو

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام

زهران ممداني
زهران ممداني
البهى عمرو

أعلن الديمقراطي زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة نيويورك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد النائب الديمقراطي زهران ممداني، أننا سوف ننهض بمدينة نيويورك، وسأعمل ليلا ونهارا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.


وأضاف زهران ممداني، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن نستطيع أن نحقق المستحيل في نيويورك، ولن يكون هناك خوف من الإسلام في نيويورك.


وأوضح: سنقضي على الإسلاموفوبيا في نيويورك، وأن نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون.


وتابع: أقول لـ ترامب لن تستطيع أن تقف أمامنا، وسنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب.
 

الديمقراطي زهران ممداني عمدة نيويورك نيويورك

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

