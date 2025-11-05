زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام

أعلن الديمقراطي زهران ممداني فوزه بمنصب عمدة نيويورك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد النائب الديمقراطي زهران ممداني، أننا سوف ننهض بمدينة نيويورك، وسأعمل ليلا ونهارا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



وأضاف زهران ممداني، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن نستطيع أن نحقق المستحيل في نيويورك، ولن يكون هناك خوف من الإسلام في نيويورك.



وأوضح: سنقضي على الإسلاموفوبيا في نيويورك، وأن نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون.



وتابع: أقول لـ ترامب لن تستطيع أن تقف أمامنا، وسنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب.

