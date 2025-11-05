قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن المدرب المرشح لتدريب القلعة البيضاء.

مدرب الزمالك 

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر صفحته على موقع التواصل  الاجتماعي  فيسبوك:"نونو ألميدا مدرب فاركو السابق هو المرشح الأول لتدريب الزمالك".

البرتغالي فيتور بيريرا مدرب حراس القلعة البيضاء الجديد

وكان قد أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة جديدة قبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري المقررة في دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.

لم يكن بيريرا من الأسماء اللامعة خلال مسيرته كلاعب، إذ لم يرتدِ قميص أي من الأندية الكبرى في بلاده مثل بورتو أو بنفيكا، ولم يسبق له تمثيل المنتخب البرتغالي.

ورغم امتداد مشواره في الملاعب على مدار عقدين من الزمن، فإن الحارس البرتغالي البالغ من العمر 53 عام دافع عن ألوان أحد عشر فريق داخل البرتغال، جميعها من أندية الوسط أو الدرجات الأدنى، قبل أن يعلن اعتزاله نهائياعام 2009 ليتجه مباشرة إلى التدريب.

بداية رحلة التدريب والشهرة

دخل “بيريرا” عالم التدريب من بوابة تدريب حراس المرمى، وسرعان ما بدأ يثبت اسمه تدريجيًا في الكرة البرتغالية.

ومن عام 2015 حتى 2019، ارتبط اسمه بالمدرب الشهير ليتو فيديجال، حيث عملا معًا في عدد من الأندية مثل أروكا، ديسبورتيفو أفيس، فيتوريا سيتوبال، وبوافيستا، وكان فيديجال يحرص دائمًا على اصطحابه ضمن جهازه الفني في كل تجربة جديدة.

وبعد سنوات التعاون المثمرة، قرر بيريرا خوض تجربة مختلفة بالانتقال إلى فرنسا، حيث تولى تدريب حراس فريق بوردو الرديف لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تتم ترقيته لاحقًا إلى العمل مع الفريق الأول، في تجربة تركت أثرًا واضحًا في مسيرته التدريبية.

محطة عربية أولى في الدوري المصري

كانت تجربة فاركو أول ظهور للمدرب البرتغالي في المنطقة العربية، حيث عمل ضمن الجهاز الفني بقيادة مواطنه نونو ألميدا، وقدم خلالها أداء مميزًا على مستوى تطوير الحراس والالتزام بأساليب التدريب الحديثة.

التعاون مع خورخي خيسوس في الهلال

واستدعي بيريرا إلى واحدة من أكبر التجارب في مسيرته، عندما اختاره مواطنه خورخي خيسوس للانضمام إلى جهازه الفني في نادي الهلال السعودي خلال ولايته الثانية.

أسند إليه خيسوس مهمة تدريب حراس الفريق الأربعة وقتها، وهم: عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، ومحمد أبو راسين، نظرًا لما يتمتع به بيريرا من فكر تدريبي متطور يجمع بين الجانب الفني والبدني والذهني للحراس.

تجربة احترافية مختلفة

قبل انتقاله إلى المنطقة العربية، قضى بيريرا نحو ثلاث سنوات في قطر بين عامي 2011 و2014، حيث وثق عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” مقاطع تدريبية تظهر أساليبه المبتكرة في تطوير الحراس، وهو ما أكسبه شهرة داخل الأوساط التدريبية في أوروبا والشرق الأوسط.

وبانضمامه إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك، يأمل بيريرا في تقديم إضافة فنية قوية لحراس الفريق الأبيض، مستفيدا من خبراته الممتدة عبر محطات أوروبية وخليجية متنوعة جعلت منه أحد الأسماء المعروفة في مجال تدريب حراس المرمى خلال السنوات الأخيرة.

