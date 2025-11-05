قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته

ترامب
ترامب
البهى عمرو

يبدو أن محاولات الضغط التي يمارسها البيت الأبيض ضد رئيس فنزويلا وصلت إلى مستوى جديد من التهديدات، بعدما سربت الصحافة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتحدث عن دراسته لعدة خيارات عسكرية تهدف في المقام الأول إلى إزاحة نيكولاس مادورو عن السلطة.

في الأسابيع الأخيرة، قام الرئيس الأمريكي بتنفيذ حملة ضغط نفسي واسعة النطاق ضد رئيس فنزويلا، حيث قام بحشد القوات الأمريكية منذ أواخر أغسطس في منطقة بحر الكاريبي، والتي تضمنت حوالي 10 آلاف جندي، نصفهم تقريبًا متواجد على متن سفن حربية، والنصف الآخر في قواعد في بورتوريكو.

استعراض للقوة
كما أرسل البنتاجون قاذفات بي-52 وبي-1 من قواعد في لويزيانا وتكساس لتنفيذ مهام قبالة سواحل فنزويلا، فيما وصف باستعراض للقوة، بحسب واشنطن بوست، حيث تستطيع قاذفات بي-52 حمل عشرات القنابل الموجهة بدقة، في الوقت الذي تستطيع فيه بي-1 حمل أكبر حمولة غير نووية لأي طائرة في ترسانة سلاح الجو الأمريكي.

ومن المنتظر وصول السفينة جيرالد ر. فورد، أكبر وأحدث حاملة طائرات أمريكية، منتصف هذا الشهر إلى منطقة الكاريبي، والتي تحمل على متنها حوالي 5000 بحار وجندي، وعلى متنها أكثر من 75 طائرة هجومية ومراقبة ودعم، بما في ذلك المقاتلات الحربية إف إيه-18.

ولم يتوقف الضغط عند ذلك الحد، بل أعلن ترامب صراحة أنه سمح لوكالة المخابرات المركزية بإجراء عمليات سرية داخل فنزويلا، والتي من خلالها ستعمل على القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة التخريبية لإسقاط حكومة مادورو، ومنح 50 مليون دولار لمن يستطيع القبض عليه.

وفي أحدث تصاعد للضغط من جانب إدارة ترامب على الرئيس الفنزويلي، قال مسؤولون في إدارة ترامب والأمن القومي لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن البيت الأبيض يدرس اتخاذ إجراء عسكري ضد مادورو، وأن أمام ترامب على الطاولة 3 خيارات للقيام بذلك.

البيت الأبيض رئيس فنزويلا الرئيس الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

الأهلي والزمالك وبيراميدز

مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تحديث Android 16

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد