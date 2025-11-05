قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
أخبار البلد

"الأعلى للإعلام": حريصون على التعاون مع الصين في إنتاج المحتوى المشترك

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز

أ ش أ

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز، أن مصر تؤمن بأن الإعلام رافعةٌ حضارية، وأداةٌ للتقاربِ الثقافي، وحلقةُ وَصلٍ بينَ الشعوب .

وأشار إلى الحرص على مواصلةِ التعاون الوثيق مع الجانب الصيني في مجالات التدريب التخصصي، وإنتاج المحتوى المشترك، وتطوير التقنيات الإعلامية الحديثة، بما يدعمُ بناءَ مجتمعٍ عربي– صيني يملك أدوات المستقبل، ويتفاعل بوعيٍ ومسؤوليةٍ مع التطورات الرقمية المتلاحقة.


وقال عبدالعزيز، في كلمته خلال أعمال الدورة السابعة لملتقى التعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتليفزيون والتي تعقد في الصين، إن "هذا الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولاتٍ متسارعةٍ في مشهد الإعلام والاتصال، ويواجه تحديات تقنية ومِهنية تتطلب شَراكاتٍ حقيقية، وتبادلاً مستمراً للخبرات، واستثمارًا عمليًا في بناء قدرات الكوادر الشابة، ومن هنا تنبع أهميةُ تنفيذ خُطة منتدى التعاون الصيني العربي 2024–2026، للخروج بمشروعات إعلامية مشتركة تواكب متطلبات العصر، وتعكس ثقافات شعوبِنا وقِيَمِها الراسخة".


وأشاد بالدورِ الفاعل الذي يقومُ به كل من جامعة الدول العربية واتحادُ إذاعاتِ الدول العربية في دعم الشراكةِ مع المؤسسات الصينية، وتعزيز تبادلِ المحتوى الإخباري والثقافي والبرامجي، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للتواصلِ بين مواطني منطقتينا.


وأعرب عن ثقته في أن هذا الملتقى لن يكونَ فقط مناسبةً لتبادل الرؤى، بل بدايةً لمسارِ عملٍ مشترك قائمٌ على التكامل، وإطلاق مبادرات عملية تعزز حضورَ الإعلام العربي والصيني في الساحة الدولية، وتسهم في تشكيلِ خطابٍ إعلامي متوازن، يعكس حقيقةَ ما يجمعُ بين حضارتينا العريقتين.


وأكد المهندس خالد عبد العزيز في ختام كلمته استعدادَ المجلسِ الأعلى لتنظيمِ الإعلام لبذل كل جهدٍ ممكنٍ لدعم هذا التعاون، والمشاركة الفاعلة في المشروعات والاستراتيجيات الإعلامية الإقليمية المشتركة، بما يعودُ بالنفعِ على شعوبِنا، ويحققُ الأمنَ الإعلامي، ويعززُ قيمَ الحوارِ والتفاهمِ.
 













