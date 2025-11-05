قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

آية التيجي

لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والجرأة داخل إحدى السيارات الفاخرة، وجاءت إطلالتها بتنسيق جذاب يعكس شخصيتها القوية ولمستها الفنية التي اعتاد عليها جمهورها.

تفاصيل إطلالة صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك مرتدية سوت مطبوعًا بالكامل بنقوش هندسية متداخلة باللونين الأسود والرمادي، ما أضفى عليها لمسة فخامة مع طابع مريح يناسب الإطلالات اليومية. وتميّز اللوك بقصة واسعة وانسيابية، مع كتف ساقط يمنح الإطلالة لمسة عفوية راقية.

واعتمدت الفنانة على تصفيفة الشعر الكيرلي القصير التي أصبحت علامة تميزها في الفترة الأخيرة، لتضيف حضورًا قويًا وعفويًا في آن واحد.

وزادت من جاذبية الإطلالة باختيارها لمكياج قوي بلمسات سموكي يبرز ملامحها العربية.

وحرصت صبا على تنسيق حقيبة كتف بلون البيج لتكسر حدة النقوش في الملابس، مع نظارة شمسية أنيقة تمسك بها بيدها.

وإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات البسيطة مثل العقود الرفيعة السوداء التي منحت الإطلالة طابعًا حديثًا.

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

