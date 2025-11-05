صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والجرأة داخل إحدى السيارات الفاخرة، وجاءت إطلالتها بتنسيق جذاب يعكس شخصيتها القوية ولمستها الفنية التي اعتاد عليها جمهورها.

تفاصيل إطلالة صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك مرتدية سوت مطبوعًا بالكامل بنقوش هندسية متداخلة باللونين الأسود والرمادي، ما أضفى عليها لمسة فخامة مع طابع مريح يناسب الإطلالات اليومية. وتميّز اللوك بقصة واسعة وانسيابية، مع كتف ساقط يمنح الإطلالة لمسة عفوية راقية.

واعتمدت الفنانة على تصفيفة الشعر الكيرلي القصير التي أصبحت علامة تميزها في الفترة الأخيرة، لتضيف حضورًا قويًا وعفويًا في آن واحد.

وزادت من جاذبية الإطلالة باختيارها لمكياج قوي بلمسات سموكي يبرز ملامحها العربية.

وحرصت صبا على تنسيق حقيبة كتف بلون البيج لتكسر حدة النقوش في الملابس، مع نظارة شمسية أنيقة تمسك بها بيدها.

وإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات البسيطة مثل العقود الرفيعة السوداء التي منحت الإطلالة طابعًا حديثًا.