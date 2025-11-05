قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

طرح الإعلامي خالد الغندور، تساؤلاً لجمهور الأهلي حول مقارنة بين اللاعبين من حيث الأداء ومستوى الفريق.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "سؤال لأصحابي الأهلاوية اللي بيفهموا في الكورة اوي من الأفضل حسين الشحات ولا أحمد السيد زيزو  من وجهة نظركم في كل مهارات الكرة وأيضًا من الأفيد وأيضًا في العقلية الاحترافية.. منتظر رأيكم".

من جانب آخر، يقود مباراة الأهلي وسيراميكا والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس محمود البنا ويعاونه كل من أحمد حسام طه وهاني خيري وحكم رابع الإماراتي بدر بجمهور  وفي تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور وخالد حسين.

فيما سيقود مباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم محمد معروف ويعاونه كل من سامي هلهل وطارق مصطفى وحكم رابع الإماراتي زايد النعيمي.

ويتواجد في تقنية الفار كل من حسام عزب ويعاونه شريف عبدالله.

الأهلي خالد الغندور زيزو حسين الشحات

