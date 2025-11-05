عليه 4 ملايين دولار .. خالد طلعت يعلّق على أزمة الزمالك المالية

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن قيمة المبالغ المتراكمة على نادي الزمالك نظير أزمته المالية بعد رحيل المدير الفني يانيك فيريرا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "دلوقتي جوميز ومساعديه 160 ألف دولار، ومحمد أشرف روقا 5 ملايين جنيه، ولسه إبراهيما نداي 1.5 مليون دولار، ولسه ميشلاك 770 ألف دولار، ولسه جروس 210 ألف دولار، ولسه فرجاني ساسي 700 ألف دولار، ولسه يانيك فيريرا ومساعديه 450 ألف دولار".

وتابع: “تقريبًا الاجمالي كله 4 ملايين دولار يعني 200 مليون جنيه، الزمالك داخل على أيام صعبة قوي قوي قوي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.