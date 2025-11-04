مدربان برتغاليان ينضمان لجهاز الزمالك قبل السوبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ووصل فيتور بيريرا، وكوستا ريبيرو، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب قصر الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تنفيذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

