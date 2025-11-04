قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
رياضة

مدربان برتغاليان ينضمان لجهاز الزمالك قبل السوبر

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين الثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ووصل فيتور بيريرا، وكوستا ريبيرو، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب قصر الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تنفيذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

